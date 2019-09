De Sciglio è in uscita. E' la notizia di questi ultimi minuti, riportato dall'autorevole fonte francese RMC. Quest'oggi, per la stampa transalpina, ci sarebbe stato un contatto tra la Juventus e il Paris Saint Germain: al centro delle chiacchierate proprio la situazione dell'esterno ex Milan. IL COLLOQUIO - Prima il Barcellona, con la possibilità Rakitic-Umtiti in cambio di Bernardeschi e Rugani; poi la notizia di Boateng che ha sconquassato la giornata, con serie conferme dalla Germania. Di sicuro non si è annoiato, quest'oggi, Fabio Paratici. Che ora può mettere a segno l'ultima plusvalenza, quella più ricercata, una sorta di ciliegina sulla torta che non troverebbe l'opposizione dei tifosi con l'addio di De Sciglio in direzione Parigi. Leonardo lo vuole: l'ha avuto al Milan e lo conosce alla perfezione, pure Mattia si fida ciecamente del suo vecchio dirigente/allenatore. Chissà cosa ne penserebbe Sarri: finora, De Sciglio è sempre stato schierato titolare, e sembra inoltre che goda di parecchia considerazione da parte del suo nuovo tecnico.