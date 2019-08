Come racconta Tuttosport, l'Inter sta lavorando sotto traccia per due colpi... ex Juve! Pazzesco ma vero: per TS, Antonio Conte vorrebbe Fernando Llorente e Arturo Vidal, giocatori che il leccese ha già avuto nella sua esperienza in bianconera. Lo spagnolo per una sola (ma prolifica) stagione, il cileno per tutti i tre anni in cui ha rivoltato la storia della Juventus. Insomma, riabbracciarsi a Milano non sembrerebbe così utopistico: è chiaro che ci vuole tempo e ci vogliono soprattutto le condizioni ideali. Juve nel mirino e pure nel presente: Conte si affida a usato sicuro per cambiare un'altra storia, quella dell'Inter.