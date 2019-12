Come vola, questo Benevento. Come racconta Calciomercato.com, i numeri oggi, a un passo dal giro di boa del campionato, parlano per Inzaghi. 46 punti conquistati in 19 partite (meglio del Sassuolo di Di Francesco e della Juve di Deschamps) – frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta – grazie anche agli ultimi 7 successi consecutivi. Col miglior attacco del torneo, 34 gol, e la retroguardia meno battuta, con sole 9 reti al passivo (miglior rendimento in Europa a livello professionistico).