Per come ne ha sempre parlato, sembra irreale che Marioscelga la Juve come squadra da... Fifa. Ebbene sì, il numero nove del Marsiglia, almeno alla Play, pare non aver dubbi: a sfidare suo fratello Enock, ci pensano Cristiano Ronaldo e compagni. E a giudicare dalle stories successive a quella della scelta, pare anche che Balo ci trovi gusto e vittoria. Solito clima cameratesco, da fratelli che si divertono in un pomeriggio di videogiochi. La Juve aiuta, in campo e nei movimenti. E Mario Balotelli festeggia in bianconero. Chi l'avrebbe detto, davvero...