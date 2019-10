Your browser does not support iframes.

Il grottesco ha superato qualsiasi limite e qualsiasi fantasia. E Napoli sembra spesso il posto giusto per andare oltre, perennemente e senza alcun senso logico apparente. Così capita che in una tv napoletana, l'emittente Supernova, il programma sportivo di riferimento eviti di nominare la Juventus. Come? Avete capito bene: si parla di Serie A, ma non dei campioni d'Italia. Si parla della prossima giornata, ma per il big match di domani sera c'è l'Inter contro l'Innominata. Un riferimento ai Promessi Sposi? Macché, un po' di malsano e semplice populismo. Per l'ennesimo giro di giostra di un'ossessione che non crolla, semmai aumenta giorno dopo giorno e giornata dopo giornata. Nella gallery, le immagini che testimoniano il 'silenzio stampa' sui bianconeri.