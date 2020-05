Potrebbe essere l'inizio di uno scandalo in Germania. A fine aprile, prima che venissero autorizzati gli allenamenti di gruppo, Sabitzer e un fisioterapista del gruppo-squadra del Lipsia sono risultati positivi: il caso è stato comunicato all’ufficio sanitario di Lipsia, in via riservata, come previsto dal protocollo di Lega, prima che Sabitzer fosse costretto a trascorrere due settimane di isolamento domestico. I successivi tamponi sono stati negativi e quindi è stato riammesso agli ordini di Nagelsmann. "No comment" è stata ieri la reazione ufficiale della società, dopo che sia la Bild che il Kicker hanno rivelato con ampiezza di dettagli il motivo dello stop del numero 7