Pazzesco: anche in Germania-Argentina, qualcuno ha tempo per pensare alla Juventus. E' stato visto innalzarsi uno striscione anti bianconeri: siamo al Westfalenstadion di Dortmund, dunque in terra teutonica, eppure un 'Juve merda' non manca. La scritta è stata portata nella tribuna centrale, opposta alle telecamere. Che sia stato qualche buontempone italiano? Chissà. Comunque, la notizia ha avuto risalto sui social e ha divertito gli anti juventini. Non c'è proprio null'altro da dire: l'amore unisce i popoli, ma non avrà mai la stessa forza dell'odio. In questo caso nei confronti dei bianconeri. Valli a capire...