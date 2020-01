Arturo Vidal è ancora nei pensieri della Juventus. I bianconeri pensano a un clamoroso ritorno e monitorano la situazione del suo futuro, per il quale, però, l'Inter è in netto vantaggio. Nonostante le dichiarazioni di ieri dell'allenatore del Barcellona Valverde, che ha detto che il cileno rimarrà in blaugrana, secondo Sportitalia Vidal resta il chiodo fisso dell'Inter che non molla di un centimetro.