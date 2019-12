L'Inter ci crede e ci spera. Ma nelle ultime settimane in casa Juventus è nata una pazza idea di riportare in bianconero Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona. I bianconeri ci pensano, ma l'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, sta aspettando solo il momento giusto della rottura tra Vidal e il Barça per poi affondare il colpo e provare a portare il cileno a Milano già a gennaio.