La Juventus sta pensando al clamoroso ritorno di Arturo Vidal a Torino, ma il cileno potrebbe tornare in Serie A con un'altra maglia. In pole, infatti, c'è l'Inter di Marotta e Conte, che conoscono bene il centrocampista per averlo avuto ai tempi della Juve. I nerazzurri si sono mossi in anticipo rispetto ai bianconeri e hanno già ottenuto l'ok del giocatore, ma bisogna ancora lavorare per trovare l'intesa col Barcellona. Secondo La Gazzetta dello Sport, difficilmente il Barça farà partire Vidal prima della Supercoppa spagnola, in in Arabia Saudita, a Gedda, dall'8 al 12 gennaio. La Juve, nel frattempo, può provare a recuperare terreno.