Nelle ultime settimane in casa Juventus ha preso corpo una pazza idea Vidal per il mercato di gennaio, se dovesse partire un centrocampista. Su Vidal c'è da tempo l'Inter con Marotta e Antonio Conte che lo conoscono bene per averlo avuto in bianconero, ma, secondo Infobae, al cileno sta pensando anche il Boca Juniors, che vorrebbe regalare un top player ai suoi tifosi.