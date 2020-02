Dalla Spagna oggi hanno sganciato la bomba di una rottura tra il Real Madrid e Sergio Ramos, con la Juventus pronta a inserirsi se veramente sarà addio a fine stagione. Il capitano delle Merengues piace da sempre alla dirigenza bianconera, ma secondo quanto riporta As l'addio del difensore di Real e della nazionale spagnola non sarebbe previsto prima della scadenza del contratto prevista per il 2021. I Blancos non intendono rinnovare il contratto a Sergio Ramos, ma per provare l'assalto al giocatore bisognerà aspettare un'altra stagione.