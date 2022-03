Il posto libero in attacco, la pazza idea per riempirlo. La Juve ha deciso di salutare Paulo Dybala non rinnovando il suo contratto e ha liberato spazio nel monte ingaggi. La decisione, comunicata solo da poco, è stata probabilmente presa da un po’ e come è normale che sia la società sta sondando il mercato per valutare ogni possibile soluzione e occasione. Anche quelle che a prima vista sembrano più complesse e ambiziose. Tipo? Mohamed Salah, 153 gol in cinque stagioni (non terminate) col Liverpool, rientra in quest’ultima categoria, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport. E' in scadenza di contratto con i Reds nel giugno 2023, le trattative per il rinnovo sono aperte da un po’ ma non hanno portato a nessun avanzamento e anche Klopp è sembrato quasi rassegnato: «Il club non può fare molto di più, ma non c’è niente di definitivo». E così può finire sul mercato. IL SONDAGGIO - Per questo - si legge - la Juve ha chiesto informazioni sulla sua situazione. Salah sarebbe un completamento perfetto per un tridente con Vlahovic punto di riferimento e Chiesa a sinistra; è un top player del panorama internazionale e sarebbe più che gradito ad Allegri. E il Liverpool con l’acquisto a gennaio del colombiano Luis Diaz per 45 milioni più 15 di bonus ha iniziato un rinnovamento lì davanti. I Reds potrebbero non aver chiuso a una possibile cessione, vista la situazione contrattuale, ma l’operazione per il club bianconero resta complessa. L'unico nodo resta l'ingaggio: guadagna 11 milioni di euro netti e nei dialoghi con il Liverpool ne avrebbe chiesti molti di più. La Juventus dovrebbe lavorare di strategia e con attenzione per mantenere sotto controllo il tetto ingaggi fissato e i nuovi limiti auto-posti. A Torino però possono cambiare piani, di fronte a situazioni favorevoli e se arriva l’ok della proprietà... e anche le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita possono aiutare per lo stipendio netto/lordo.