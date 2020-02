Il nome di Leo Messi sta facendo sognare i tifosi della Juve, che insieme a Ronaldo immaginano una coppia da Play Station. Premessa: l'argentino non può arrivare a parametro zero, perché ha una clausola per la quale può lasciare il Barcellona gratis soltanto per i campionati minori. L'eventuale arrivo di Leo in Italia alla Juve costerebbe circa 100 milioni di euro per il cartellino, più tra i 50 e i 65 milioni di euro lordi per l'ingaggio (tenendoci bassi). Considerando cifre più reali, circa 85/90 milioni all'anno, Messi costerebbe alla Juve tra i 350 e i 365 milioni per i prossimi quattro anni. Una cifra che in parte può essere recuperata dal merchandising e dal marketing.