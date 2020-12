Secondo quanto riporta Eurosport in casa Juve è nata una nuova idea, che porta dritta dritta al Manchester United: si tratta del classe '95 Antonhy Matial, che i bianconeri starebbero pensando di portare in Italia. In estate i Red Devils cercheranno una nuova sistemazione all'attaccante che verrà messo sul mercato, per la Juve può essere un'ipotesi ma al momento non è nulla più di una suggestione. Martial ha un contratto di altri quattro anni col Manchester United, da capire quindi quale sarà la richiesta del club inglese.