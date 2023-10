La Juventus dopo il caso Pogba si ritrova ad affrontare la vicenda Fagioli e vede nuovi problemi in mezzo al campo, perché con due defezioni per diversi mesi si tratterebbe di vera e propria emergenza. E così alla Continassa si tengono pronti a tutto in vista del mercato di gennaio: rinforzare la mediana cogliendo un’opportunità era già in programma, ma ora potrebbe diventare una necessità. Così si sono fatti tanti nomi, con Thuram e Pierre-Emile Hojbjerg come prime scelte, ma non solo.La coppia Giuntoli-Manna, come è normale che sia in questo momento della stagione, si guarda intorno e valuta diversi scenari, anche quello che può portare ad Allegri due colpi: un mediano e un fantasista. In questa categoria il preferito è e resta Domenico Berardi del Sassuolo, già trattato in agosto, ma per cui il Sassuolo chiede tanti soldi. Il piano B porta al gioiellino Sudakov dello Shakhtar Donetsk, maBernardeschi parte dalla seconda fila, ma può scalare le gerarchie della Juventus nelle prossime settimane e diventare la carta jolly tanto di Giuntoli e Manna quanto di Allegri.- Il carrarino, come si legge, ha mantenuto la casa a Torino, alla Continassa conserva ottimi rapporti e alla Juventus tornerebbe volentieri, a maggior ragione nella stagione che porterà a Euro2024. Senza contare che da Toronto potrebbe traslocare anche in prestito. Non un dettaglio per la Signora di questi tempi. Così il Bernardeschi bis è un’idea allo studio, non ancora una trattativa. Valutazioni in corso, a tutto campo.