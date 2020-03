La Juve lavora per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione. La società vuole fare le cose in grande e ha messo gli occhi su Theo Hernandez: secondo La Gazzetta dello Sport infatti i bianconeri sono pronti a fare un'offerta al Milan per portare in bianconero il difensore arrivato in Italia l'estate scorsa dal Real Madrid. L'interessamento per il francese potrebbe essere legato anche alla stagione tra alti e bassi di Alex Sandro, per il quale c'erano già state voci di mercato prima dell'inizio della stagione.