L'Ajax ha strappato applausi e consensi nelle ultime due stagioni, specialmente in campo continentale. Eppure, si può sempre fare di meglio. Il come, è presto detto: Zlatan Ibrahimovic. No, non in campo, ma dietro la scrivania. È lo stesso svedese ad azzardare l'ipotesi, come riporta il De Telegraaf, a cui racconta non solo di un clamoroso ritorno, ma anche di quanto bene potrebbe fare: "​Al termine della mia carriera da giocatore, potrei fare il dirigente dell’Ajax. Senza alcun dubbio, farei meglio di chiunque ci sia ora. L’Ajax è ancora il mio club in Olanda, e sono orgoglioso di averne fatto parte".