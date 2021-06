Per la comunicazione della Roma spunta un nome a sorpresa. Secondo Il Messaggero i giallorossi stanno pensando a... Maurizio Costanzo! Sì, proprio lui. Il presentatore tv è l'ultima idea della proprietà americana che sta valutando se ingaggiarlo come consulente della comunicazione. Costanzo è un grande tifoso della Roma, e in passato ha lavorato con l'ex capitano Francesco Totti nella pubblicazione del suo libro di barzellette.