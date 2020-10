Pazza idea della Juve: Leo Messi. L'attaccante non è mai stato così lontano dal Barcellona quanto negli ultimi mesi, decidendo poi di rimanere nel club che l'ha cresciuto ma con il contratto in scadenza a fine stagione La Pulce potrebbe svincolarsi a zero. Occasione da non farsi sfuggire per tutti i top club europei, tra i quali, secondo quanto riporta Daily Star, ci sarebbe anche la Juventus che sta seguendo la situazione con interesse. In pole, al momento: Chelsea e Manchester United.