C'è una nuova pazza idea: Harry Kane. La Juventus è al lavoro per la prossima sessione estiva di calciomercato, in cui l'obiettivo sembra essere chiaro: rinforzare il centrocampo, ma soprattutto prendere un grande attaccante. Da affiancare a Ronaldo e Dybala, per sostituire Gonzalo Higuain, ancora sulla lista dei possibili partenti, e creare un parco offensivo dal potenziale incredibile. Uno dei nomi più in voga è ancora quello di Mauro Icardi, da sempre pallino di Fabio Paratici, ma secondo quanto riportato da Tuttosport sta scalando posizioni nella lista della dirigenza bianconera Harry Kane. Protagonista di una stagione nera con il Tottenham e fuori a lungo per infortunio, il numero 10 potrebbe essere pronto per cambiare aria, anche da sacrificato per una rivoluzione della rosa a disposizione di Mourinho. Il club ci pensa, in molti lo vogliono, Juve compresa. Ma quanto costa? La valutazione del cartellino si aggira sui 150-170 milioni di euro, ma le problematiche di cui si è parlato in precedenza possono rendere il colpo più semplice. Una pazza idea, forse non così pazza.