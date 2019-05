Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro della panchina della Juventus. “Penso che la Juve abbia già il sostituto di Allegri”, spiega l’ex centrocampista (che in carriera ha vissuto sei mesi in bianconero agli ordini di Conte): “Non credo che la decisione sia avvenuta quando ci è stata comunicata. La società si è mossa con mesi di anticipo anche se le problematiche sono sempre dietro l’angolo. Penso che ci possa essere una sorpresa in panchina per la Juve. I possibili sostituti di Allegri hanno più o meno tutti smentito, ma i bianconeri hanno abituato a sorprendere in qualsiasi modo”.