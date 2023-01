Tra i profili che la. Classe 2001, attualmente al Salisburgo e tra coloro che il club ha osservato con attenzione al Mondiale in cui il giocatore si è messo in mostra con la Serbia. Pavlovic ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui racconta anche di un retroscena di mercato proprio legato alla Juve."Diciamo che c’era stato un interesse nei miei confronti da parte della Juventus, però io non sono mai stato a Torino".La Juve è un top club.Ma in questo momento sono focalizzato sul Salisburgo: vogliamo far bene in campionato, Coppa ed Europa League. Vedremo cosa mi riserverà il futuro".IL RAPPORTO CON VLAHOVIC - "È un mio grande amico, Vlahovic. Parliamo tanto. E in nazionale abbiamo trascorso molto tempo insieme. È sempre una gioia giocare con lui. Auguro a Dusan di rimettersi in forma il prima possibile: la Juve ha bisogno di Vlahovic".La Roma è un’ottima squadra e ha un top allenatore come Mourinho. Visto il mio ruolo, dovrò sfidare due big come Dybala e Abraham. Rispettiamo tanto i giallorossi, però crediamo nelle nostra forza e siamo consapevoli di avere chance di successo".Non dimenticherò mai il mio primo Mondiale e il gol che ho segnato al Camerun. Ma sicuramente avremmo potuto fare di più come nazionale".