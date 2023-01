Fabio, giornalista finanziario, è intervenuto a Report nell'ambito del servizio sull'inchiesta che fa luce sui conti della Juventus."Il calcio italiano è fallito, inutile stare a romperci. Sullo stile Juve molte hanno affari taroccati, il sistema non si regge più. La Juve lancia due aumenti di capitale, per un totale di 700 milioni. Dal 2018 hanno bruciato circa 620 milioni di euro. Non serve a crescere, ma a tappare i buchi""Vengono chiamate artificiali, a specchio o incrociate quando due squadre si scambiano i giocatori. Se lo scambio avviene contemporaneamente non c'è scambio di denaro, serve sulla carta per aumentare fittiziamente i ricavi. Per la Procura 156 milioni sono plusvalenze finte. Il nome? Le plusvalenze vengono chiamate artificiali dalla stessa Juve, ma creano anche più ammortamenti e questo ha degli effetti sull'ammortamento. La plusvalenza la scrivi nel primo anno"."Se rinuncia tre mensilità, il beneficio vero è di 26 milioni. La Juve è una macchina da soldi, tutti beneficiano di questo giro. E in primis ne beneficiano tutti, compresi gli agenti. Il tema è questo: se la Juve beneficia delle plusvalenze finte, anche le altre hanno beneficiato di plusvalenze fittizie. Mi aspetto che qualche procura di altre città si debba muovere. Il sospetto che viene è che la Procura sa che, mettendo le mani nella marmellata, la situazione crolla per tutti".