Pavel Nedved lascia l'Arabia: sarà direttore generale delle nazionali della Repubblica Ceca

Juventus FC via Getty Images

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l, Paveltorna nella sua Repubblica Ceca per iniziare una nuova avventura dirigenziale di grande prestigio. L’ex Pallone d’Oro e figura storica della Juventus sarà infatti il nuovo direttore generale della nazionale maggiore e dell’Under 21. Un ruolo di grande responsabilità in un momento cruciale per il calcio ceco.L’annuncio è stato dato dal presidente della FACR, David Trunda, che ha scelto Nedved come primo nome della nuova era federale. La decisione arriva dopo una serie di delusioni sportive per la nazionale, tra cui la pesante sconfitta per 5-1 contro la Croazia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 e le prestazioni poco brillanti dell’Under 21 agli Europei in Slovacchia.

Il percorso

L'annuncio

Dopo una carriera leggendaria da calciatore e un lungo percorso da dirigente nella Juventus , Nedved si appresta a mettere la sua esperienza internazionale al servizio del calcio ceco. Avrà pieni poteri gestionali sulle due selezioni principali del Paese, con l’obiettivo dichiarato di guidarne la rifondazione tecnica e organizzativa.Un compito che richiederà visione, strategia e un approccio manageriale moderno, tutti elementi che l’ex numero 11 bianconero ha già dimostrato di possedere nella sua carriera a Torino."Posso confermare che ho deciso di presentare alla prossima riunione del Comitato Esecutivo della FACR la proposta di nomina di Pavel Nedved come direttore delle nazioanli ceche, con responsabilità diretta sulla nazionale maggiore e sulla U21," ha dichiarato il presidente della FACR David Trunda."Sono molto felice che il vincitore del Pallone d’Oro e manager di lungo corso di un grande club europeo (la Juventus, ndr) abbia deciso di accettare l’offerta. Questa proposta ha anche il sostegno degli altri membri del Comitato Esecutivo della FACR, quindi credo che Pavel Nedved sarà ufficialmente nominato già martedì."