Nella giornata di ieri il figlio di Pavel Nedved si è reso protagonista di un bruttissimo gesto, insultando e sputando il direttore di gara durante un match di Seconda Categoria. Pavel Nedve Jr è stato squalificato per 6 giornate, ma pochi istanti fa sono arrivate le dichiarazioni di un avversario in sua difesa, Matteo Calò, che ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.'Posso assicurare che non è stato Pavel Nedved jr a inveire contro l’arbitro. La squalifica di sei giornate è ingiusta, lui non ha fatto nulla. Garantisco che Pavel Nedved jr è innocente al 100%. Era stato sostituito intorno al 65′.