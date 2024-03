Il giocatore dell'Inter, Benjamin Pavard, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Genoa, dove si è soffermato anche sulla lotta scudetto."Siamo consapevoli dei punti di vantaggio, è una partita come le altre. Dall’inizio della stagione giochiamo il nostro calcio, vinciamo le partite e non cambieremo ora, perché il campionato è ancora lungo. Una partita importante e faremo di tutto per vincerla".