Il difensore dell'Inter, Benjamin Pavard, ha parlato della vittoria contro la Juve ai microfoni di DAZN durante il post partita.SUI TIFOSI - Lo stadio è stato fantastico, i tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Quando siamo arrivati con il pullman abbiamo visto tanta folla ed è stato molto emozionante. E' stata la spinta in più per la nostra vittoria e questo successo è anche per loro.SUL GOL - Avrei potuto fare meglio, ma alla fine la palla è entrata e va bene così.