Rapinato in casa durante Roma-Ajax. Chris Smalling, difensore giallorosso, è stato vittima di un furto durante la notte di Europa League ed è stato anche costretto da tre ladri armati ad aprire la cassaforte presente nella sua abitazione. La rapina è avvenuta alla presenza della moglie Sam e del figlio Leo di due anni. Smalling, che abita in una villa in zona Appia Antica, tra l'Ardeatina e l'Eur, nel cuore di Roma, stava dormendo quando nella notte tre uomini armati e incappucciati hanno fatto irruzione costringendolo ad aprire la cassaforte per rubare Rolex, gioielli e altri preziosi.