Albertopreoccupa il calcio italiano e non solo: come riporta il Corriere di Romagna, l'ex tecnico della Juventus è stato ricoverato in serata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.La causa è da ricondurre ad una caduta rovinosa: Zaccheroni ha battuto la testa ed è stato trovato privo di sensi e con un robusto trauma cranico nella sua abitazione a Cesenatico. Ancora da stabilire se la criticità sia da attribuire alla violenza della caduta o ad un precedente malore. La prognosi è riservata, le condizioni sono serie anche se Zac è comunque vigile. Con lui in casa c'erano la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca.