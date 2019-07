Il soggiorno della famiglia Icardi a Como ha vissuto qualche attimo di paura. Infatti, Wanda Nara, la moglie-agente di Mauro, ha rimediato un incidente con la moto d'acqua, ribaltandosi nelle acque del lago. Fortunatamente solo un brutto spavento per la signora Icardi, prontamente soccorsa dagli amici con cui era uscita. Nel frattempo, Maurito resterà a Como fino a martedì, data del rientro alla Pinetina. Il tutto nell'attesa di sviluppi futuri, con la Juventus in prima fila per strappare l'argentino all'Inter.