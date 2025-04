Paura per Vieri: malore mentre era in vacanza alle Maldive

Getty Images for The Buoniconti Fund To Cure Paralysis

Il racconto di Vieri

Paura per. L'ex attaccante della Juventus ha infatti accusato un malore mentre era in vacanza alle Maldive con la famiglia. Ricoverato in un Ospedale locale per alcuni controlli, l'ex giocatore è rientrato in Italia e ora le sue condizioni sono buone. Attraverso il proprio profilo, Vieri ha raccontato quanto accaduto."Tre giorni fa vado dal medico, mi sente i polmoni e mi dice: il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino. Ho detto, di rigore? Sto prendendo l’antibiotico, vacanza finita", racconta Vieri, attraverso le storie di Instagram, dopo il malore che lo ha portato anche in ospedale per eseguire dei controlli già alle Maldive.

Il racconto sui social di Vieri è anche accompagnato dalle immagini dell’ex attaccante, ora opinionista televisivo, su un lettino di ospedale con la maschera dell’ossigeno e poi sdraiato, accompagnando le scene con emoji che lasciano intuire un malessere fisico non trascurabile.A spiegare le ragioni di questo malore, sono stati sia Vieri che sua moglie Costanza Caracciolo: "È partito già debilitato, pensavamo che il mare e il sole l’avrebbero aiutato, ma invece ha passato gran parte del tempo a letto, con la tosse che peggiorava giorno dopo giorno".