Disavventura per Alfredo Trentalange. Nella notte tra venerdì e sabato il presidente dell'Aia è rimasto coinvolto in un incidente sull'autostrada A1 all'altezza di Frosinone. Trentalange era in auto con il responsabile della CAN di Serie C, Maurizio Ciampi. Entrambi hanno riportato alcune fratture, fortunatamente nulla di particolarmente grave, e sono stati inizialmente ricoverati all'ospedale di Colleferro in provincia di Roma.