Sono ore drammatiche quelle che sta vivendo Stefano Tacconi dal primo pomeriggio di oggi. L'ex portiere della Juve ha avvertito un malore nella mattinata di oggi, dopo aver partecipato ad un evento svoltosi ad Asti nella serata di ieri che però, non sembrava destare preoccupazioni. Paure che si sono trasformate in un incubo quando il 64enne è stato ricoverato d'urgenza presso un ospedale di Alessandria, dove si trova tutt'ora in prognosi riservata. Al momento non vi è ancora alcunua ufficialità sulla causa ma sembra trattarsi di un'aneurisma cerebrale. Ci stringiamo attorno a Stefano e a suo figlio Andrea: ti aspettiamo presto.