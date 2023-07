Massimo, noto opinionista televisivo e ex dirigente sportivo e calciatore di Juventus e Napoli, ha vissuto momenti di paura durante una partita a padel nel quartiere Lido di Catanzaro, dove si trovava per le sue vacanze. A causa di un improvviso malore, inizialmente scambiato per un'indigestione, si è scoperto che Mauro aveva subito un infarto. Immediatamente trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un'angioplastica d'urgenza. Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono ora stabili, ma l'ex calciatore rimane sotto cure mediche.