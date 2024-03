Le notizie di minacce ai danni del calciatore Angel, sia per lui che per la sua famiglia, sono estremamente preoccupanti e suscitano grande allarme nella comunità calcistica e oltre.Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'incidente è avvenuto vicino a Santa Fe, in Argentina, dove si trova la tenuta di Di Maria. Un'auto sospetta avrebbe lanciato un pezzo di nylon nero davanti alla sua casa di campagna, seguito da colpi di pistola. I presunti autori avrebbero poi minacciato il padre del calciatore, avvertendo che un membro della famiglia sarebbe stato fatto del male se Di Maria fosse tornato a Rosario.La polizia locale ha già preso provvedimenti arrestando i presunti colpevoli delle minacce, che sembrano essere stati individuati grazie alle telecamere di sicurezza nella zona.Sebbene le motivazioni dietro queste minacce non siano ancora chiare, il questore Roly Santacroce ha suggerito che potrebbe esserci un legame con il calcio e il