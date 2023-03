Roberto Mancini ci ha sperato fino all'ultimo di poter contare su Federico Chiesa, almeno per la seconda partita di queste qualificazioni a Euro 2024Il giocatore sta soffrendo gli alti e bassi successivi al recupero da un grave infortunio come la rottura del crociato. In situazioni come queste vanno messi in conto affaticamenti muscolari, posturali o infiammazioni. E proprio quest'ultimo problema sta limitando Chiesa, uche lo ha costretto a uscire dopo 17 minuti dal suo ingresso nel match di San Siro.PAURA E NERVOSISMO - Gli esami svolti nella giornata di ieri hanno esclusi lesioni ma nonostante ciò l'umore del giocatore non è certo dei migliorcome riporta. L'esterno vuole essere a disposizione della squadra e non poter dare il 100% lo tormenta, come dimostrano le parole dopo il gol in Europa League.L'obiettivo è chiaro, riuscire ad avere continuità nel minutaggio da aprile in poi, quando la Juve disputerà 9 partite in un solo mese e ci sarà bisogno anche di lui.