Come sta Dybala? La Juve festeggia, ma una nota dolente ha comunque toccato la festa, in parte quasi allentato i sorrisi. Paulo Dybala non sta bene: ha un problema all'adduttore sinistro. E ieri, nella gara con la Sampdoria, si è fatto male anche Matthijs de Ligt.



LE CONDIZIONI - Scrive Tuttosport: "L'aspetto tempestivo è la tempestività della Joya: non ha provato a restare in campo, ma si è fermato immediatamente, senza così aggravare la situazione". Paulo ha lasciato il campo con una smorfia di dolore, con una preoccupazione sul volto decisamente vistosa. Si è seduto in panchina accanto ai compagni e si è fatto fasciare la coscia con una borsa del ghiaccio. Oggi, gli esami strumentali: se non sarà lesione muscolare, potrebbe recuperare per il Lione. Per De Ligt, invece, probabilmente sono stati solo crampi.