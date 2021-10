Poco prima delle 23 arrivano da Wembley immagini che allarmano seriamente l’ambiente giallorosso: Tammy Abraham esce zoppicando dal campo, aiutato dal massaggiatore. Un problema che sarà verificato meglio nelle prossime ore, ma che non lascia sperare niente di buono per l’impegno di domenica contro la Juve. All'88' della gara tra Inghilterra e Ungheria ha tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw, dopodiché si è alzato e si è lasciato andare ad una smorfia di dolore per una storta alla caviglia. E' rientrato negli spogliatoi tenendo in mano lo scarpino con il calzino della caviglia destra completamente abbassato.Ma a rischio per la Juve c'è anche il capitano della Roma: Lorenzo. E' tornato dalla Nazionale con qualche linea di febbre, non è andato a Trigoria ed è rimasto a casa, sottoponendosi a un tampone a scopo precauzionale che è risultato negativo. Durante l’inverno aveva avuto il Covid e ha avuto bisogno di tempo per tornare in forma. Resta il dubbio per domenica, nonostante l'ottimismo. L'ultimo dubbio riguarda, che tornerà dall’Uruguay soltanto sabato in tarda mattinata, a 36 ore dalla sfida con la Juventus, come i sudamericani bianconeri. Per sostituirlo è pronto Calafiori. Smalling, infine, si rivedrà a novembre, fermato qualche giorno fa da una lesione muscolare. Per la Roma sarà un esame di maturità, in uno stadio dove ha perso dieci delle undici partite giocate.