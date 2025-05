Paura a Liverpool durante la festa per la vittoria della Premier: auto sulla folla, diversi feriti

AFP via Getty Images

Festa Liverpool, auto piomba sulla folla

La festa delper la vittoria dellasi è trasformata in paura per quanto avvenuto durante la celebrazione dei Reds. Un auto infatti è piombata sulla folla causando investendo i tifosi presenti e causando diversi feriti. Come riferiscono i media britannici, è stato arrestato un uomo, un 53enne britannico.Questo il comunicato del Liverpool su quanto accaduto: "Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all'incidente avvenuto in Water Street verso la fine della sfilata dei trofei di questa sera. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno affrontando questo incidente".

La polizia è intervenuta con una nota ufficiale: "Chiediamo alle persone di non speculare su quello che è successo a Water Street, nel centro di Liverpool. Possiamo confermare di aver arrestato un 53enne uomo bianco, britannico, originario della zona di Liverpool. Un’inchiesta approfondita è in corso per capire cosa è successo.