Paura a Firenze: incendio al Viola Park

Momenti di grande apprensione nella notte al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina situato a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. Intorno alle ore 2:00, un incendio ha interessato uno dei padiglioni della struttura, precisamente quello dedicato al settore giovanile. Le fiamme hanno reso necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che si sono attivati prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ancora da quantificare. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Il Viola Park, inaugurato da poco, rappresenta un punto nevralgico per il futuro del club, soprattutto per la crescita dei giovani talenti.

La nota dei Vigili del Fuoco

" Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle ore 02:15 nel comune di Bagno a Ripoli in Via di Rosano presso la struttura del Viola Park, per un incendio che ha interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori.Sul posto inviate due squadre, due autoscale e autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso per un totale di 20 unità.L’incendio che si è originato all’interno di una stanza, si è propagato al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e al soffitto che è anche la copertura dell’edificio.Importante e complesso il lavoro di spegnimento svolto dai Vigili del fuoco durato fino alle ore 6:15 di questa mattina. Al termine delle operazioni di spegnimento l’edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati. Sul posto intervenuto anche il personale sanitario che ha soccorso e trasportato in ospedale 3 ragazzi e un adulto accompagnatore per controlli per i fumi della combustione respirati".