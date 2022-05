“PAULO TI PREGO L’INTER NO, TI GIURO SU MAMMA, L’INTER NO NON PUOI ANDARE ALL’INTER”



"Paulo all'Inter no, ti giuro, all'Inter no!". Così un tifoso a bordocampo a San Siro, doveha giocato nell'Integration Heroes Match organizzato da Samuel. In un video - già virale - Dybala si ferma ad autografare la maglia di un tifoso bianconero arrivato nei pressi del terreno di gioco. Un saluto, un sorriso e... poi? Una richiesta, da parte di un tifoso juventino che si sente in lontananza. "No, Paulo, all'Inter no!".Dybala glissa e sorride, come gli è capitato più volte in questa serata particolare e ancora fresca dopo l'addio alla Juventus.