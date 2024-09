Le parole di Pauloalla Gazzetta dello Sport:FEDERICO CHIESA - A Federico voglio bene, ci ho creduto quando non giocava neanche in Primavera e l’ho portato in ritiro a 18 anni, facendolo giocare subito contro la Juve alla prima giornata. L’infortunio di qualche anno fa gli ha cambiato la carriera, ma a Liverpool farà la differenza vera. Ha un talento incredibile.