Paulo Sousa, a Sky Sport, ha parlato della partita della sua Polonia. Con un siparietto simpatico con l'ex compagno alla Juve, Giancarlo Marocchi...



LA GARA - "Emozione? Le emozioni sono sempre buone, positive, facciamo ciò che ci piace e vogliamo stare in questi momenti. La squadra sta bene, stiamo migliorando nell'idea di gioco. Servirà molta velocità nelle verticalizzazioni, qualità nei cross e negli inserimenti, soprattutto Zielinski che ha capacità di creare. I nostri giocatori in fase offensiva ispirati. Abbiamo bisogno di una squadra compatta, tre linee molto vicine, comunque gli spazi sono abbastanza per noi per puntare e fare qualcosa di diverso. Giocare di più dietro a loro, che nel loro blocco".



CON MAROCCHI - "Non tradisco mai i miei amici, ma anche i nemici. Non tradisco mai".