Paulo Sousa ha sorteggiato quarti e semifinali di Champions ed ha ricordato il suo passato in bianconero: "Champions vinta con la Juve? L'Ajax era forte e giovane, noi lavoravamo tanto sull'organizzazione del gioco, eravamo esperti, la Juve non vinceva da qualche tempo, non è stata una rivoluzione,avevamo gettato basi importanti per un ciclo. Anche nella mia decisione, andare a giocare col Borussia, conoscevo bene, si adattava bene al mio gioco, era una squadra che poteva arrivare fino ai vertici, fino alla finale. Ho detto ha tutti: 'Siamo qui, voglio vincere la Champions', questa mentalità l'ho imparata alla Juve. Così l'anno dopo ho battuto la mia ex squadra".