Non sembrano migliorare le condizioni di salute di Gianluca Vialli, ricoverato a Londra a seguito della ricaduta subita a causa della malattia contro la quale sta combattendo. In tanti hanno voluto stringersi a lui e fargli sentire il loro affetto, tra cui anche il suo ex compagno Paulo Sousa, che ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.'Ci sono persone che piangono sapendo che le rose hanno le spine. Ci sono altri come te che sorridono sapendo che le spine hanno le rose! Il mondo ti ama e ha bisogno che continui a dimostrare che essere felici è riconoscere che vale la pena vivere. Sei unico'.