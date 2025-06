Paulo Sousa: 'Alla Juventus è più facile fare bene che sbagliare'

Getty Images

Tutto il mondoaspetta con ansia di conoscere chi sarà il nuovo allenatore della Prima squadra, dopo i "no" di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini che hanno colto un po' tutti di sorpresa negli ultimi giorni, già particolarmente tumultuosi per via dell'addio - non ancora ufficializzato, ma ormai certo - di Cristiano Giuntoli. Una situazione quantomeno insolita dalle parti della Continassa, che i tifosi sperano possano risolversi a breve, magari già nelle prossime ore grazie al vertice previsto tra John Elkann, Giorgio Chiellini e Damien Comolli all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in occasione della finale di Champions League tra Inter e PSG.

Paulo Sousa parla della Juventus

Sul tema - e in particolare sulle possibili difficoltà legate alla panchina della Juventus, specie in questa fase storica - si è espresso anche l'ex bianconero Paulo Sousa, attualmente tecnico dello Shabab Al-Ahli in Arabia Saudita, intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Non la vedo così. È molto più facile, più che difficile, vincere alla Juventus. È un club con storia, tradizione e mezzi vincenti, con calciatori di livello altissimo. È molto più facile fare bene che fare male".