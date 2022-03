Quante parole sul rinnovo di Dybala! E tutto questo, come raccontato nella giornata di ieri, mentre Paulo ha ricominciato ad allenarsi, facendo lavoro atletico ma anche un po’ con il pallone.



Come racconta Gazzetta, è arrivato anche un curioso siparietto: "Da solo e nelle retrovie, mentre i suoi compagni si prendevano gli applausi dei circa 300 tifosi che hanno assistito alla seduta aperta. E che però hanno avuto un pensiero anche per lui: «Non fare scherzi, rinnova», gli urlavano dalla tribuna, e l’argentino ha risposto con un saluto".