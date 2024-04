Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di andata di Europa League tra Milan e Roma, Pauloha parlato anche di Danielea confronto con Josèe Massimiliano. Ecco il suo commento: "De Rossi sta iniziando ora, gli altri hanno grande esperienza. Però vedendo come allena, cosa trasmette, cosa ci dà… Ci ha dato un entusiasmo molto alto: se lui trasmette sempre questa voglia ha tutte le carte per arrivare ai livelli di Allegri e Mourinho".L'argentino, poi, è tornato sulla finale dipersa con la: "Perdere una finale è una delle cose più brutte, quasi la più brutta che possa succedere nel calcio. Io ne ho perse tante e ne ho vinte altre, ma ci tenevo tanto a vincere con il Siviglia. Il percorso era stato bellissimo, ci eravamo arrivati in maniera grandiosa. Quel gruppo sarebbe rimasto nella storia della Roma. Ho perso anche una finale di Champions e avevo le stesse sensazioni... Poi il calcio ti dà sempre una rivincita".