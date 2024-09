Paulinaha parlato in conferenza stampa in seguito alla sfida contro il Como Women. Le sue parole:"Penso fosse solo uno, ma credo mi abbiano assegnato anche il primo dei due (ride ndr). Ovviamente sono molto felice si aver segnato ma ancora di più per i tre punti. È stata una partita difficile, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto dei problemi ma sono molto felice per la vittoria"."Dobbiamo fare meno errori difensivamente perché il PSG ha giocatrici molto forti individualmente, come penso anche noi. Facciamo tanti gol ma concediamo troppo. Credo che l’aspetto più importante sia subire meno reti"."È una nuova sfida qui, mi sento molto bene. Credo che con il tempo darò di più, ovviamente è diverso dalla Germania, ho bisogno di tempo per rendere al 100% ma sono molto soddisfatta delle ultime settimane e di aver vinto le prime due partite".